اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:04 م
أكرم القصاص
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تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلا مدارس" بشارع المحطة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:23 م
تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ المنيا يفتتح معرض "أهلا مدارس" بشارع المحطة محافظ المنيا يتفقد معرض "أهلا مدارس"
المنيا - حسن عبد الغفار

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افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، معرض "أهلا مدارس"، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يقام المعرض بشارع المحطة.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وأحمد راضي رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا.
 
وقال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد" للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الاسرة المصرية، وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.
 
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر ولمدة شهر، هذا إلى جانب إقامة معارض بجميع مراكز المحافظة التسع لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية وتوفير كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب.
 
ووجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 الى 30% على كافة المستلزمات المدرسية، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.
 
المحافظ يتفقد المعرض
المحافظ يتفقد المعرض

المحافظ يفتتح المعرض
المحافظ يفتتح المعرض

مستلزمات الدراسة

 


اهلا مدارس

مستلزمات الدراسة

شنط مدرسية

أدوات مدرسية



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