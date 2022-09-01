تحرير 13 مخالفة بيئية وإزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف بمركز الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، حملة مكبرة لاستعادة المظهر الحضارى للمدينة والقرى التابعة له برئاسة حمادة راضى، تمكنت خلالها من تحرير 13 محضراً لمخالفات بيئية وإشغال طريق بقرية بنى حدير.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ المجالس القروية لرصد ومتابعة المتغيرات المكانية، وسرعة إزالة مخالفات البناء في المهد، حيث مراجعة تراخيص المتغيرات بقرى المركز، والتي أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على إجمالي مساحة 6 قراريط من الأرض الزراعية بقرية الديابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة في هذا الشأن.