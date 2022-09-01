تحريات المباحث تكشف ملابسات مصرع طالب جامعى فى الهرم

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى حادث مصرع طالب جامعى، بمنطقة الهرم، وتبين أن الضحية اختل توازنه وسقط من الطابق السادس، مما أسفر عن مصرعه نتيجة إصابته بكسور ونزيف.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن الطالب كان بصحبة والده وقت الحادث، لاستلام شقة بالعقار ملك والده من مستأجرها، بعد انتهاء فترة الإيجار، وأثناء المعاينة ترك والده وصعد للطابق السادس لجذب سلك الدش، إلا أنه اختل توازنه، وسقط مفارقا الحياة.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

لقى طالب جامعى مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق السادس فى الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطالب اختل توازنه خلال جذبه سلك الدش الخاص بإحدى الشقق فى عقار ملط والده، مما أسفر عن مصرعه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بمصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السادس بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبسؤال والده ذكر أنه توجه بصحبة ابنه " طالب جامعى "، لمعاينة شقة بالعقار ملكه، تم اخلاءها من السكان، وخلال جذب ابنه سلك الدش، اختل توازنه وسقط من الطابق السادس مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.