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"بنى سويف التخصصى" تعقد دورة تدريبية لفريق الجودة بمستشفى إهناسيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:05 م
"بنى سويف التخصصى" تعقد دورة تدريبية لفريق الجودة بمستشفى إهناسيا مستشفى بنى سويف التخصصى تعقد دورة تدريبية لفريق الجودة بمستشفى إهناسيا
بنى سويف هانى فتحى

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عقدت إدارة الجودة بمستشفى بنى سويف التخصصى، تدريبا لفريق الجودة بمستشفى إهناسيا التخصصى بإشراف الدكتورة لمياء مجدى مدير إدارة الجودة بمستشفى بنى سويف التخصصى، والذى عقد على مدار أسبوع.

وقال الدكتور تامر حامد، مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى، إن التدريب يأتى فى إطار تبادل الخبرات والتعاون المثمر بين إدارات الجودة بمستشفيات الأمانة برعاية الدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتورة داليا عبد الحميد مدير إدارة الجودة بالأمانة .

وأشارت الدكتورة لمياء مجدى إلى أن البرنامج التدريبى شمل التدريب على معايير أمن وسلامة المريض ومعايير إدارة الدواء ومعايير الإجراءات الجراحية والتداخلية وشرح كيفية تجميع مؤشرات أداء المستشفى وتقارير الحوادث طبقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 2021 بالإضافة إلى المرور على أقسام المستشفى للتدريب العملى على كيفية تطبيق المعايير لرفع كفاءة الفريق.

 

 

 


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