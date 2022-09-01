بدء التقدم الإلكترونى لسكن الطلاب الجدد بمدن سوهاج الجامعية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم الإلكترونى للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد للعام الجامعى 2023/2022، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر وحتى يوم 10 من نفس الشهر، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأوضح عبد الخالق، أنه سيتم فرز المتقدمين وإعلان المقبولين، لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملء الاستمارات التى سيتم نشرها على موقع التقديم، لافتاً إلى أنه لم يتم قبول ملف أى طالب إلا إذا تم التأكد من وجود اسمه فى المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني.

وقالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية إن أعمال التسجيل تتم على الرابط الخاص بالجامعة، مؤكدة على ضرورة احتفاظ كل طالب وطالبة بالرقم السرى الذى تم ادخاله خلال عملية التقديم، وكذلك إدخال ايميل معفل لكل طالب وطالبة لحجز الوجبات بنظام الباركود.