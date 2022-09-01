انطلاق فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء لمناقشة مشاكل تراخيص العيادات ..صور

كتبت آية دعبس

بدأت منذ قليل، فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، ويتضمن جدول الأعمال عديد من القضايا المهمة للأطباء والوسط الطبي.

وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الأطباء خلال جائحة كورونا.

وأشار الدكتور أحمد حسين الأمين العام المساعد إلى أن هذا المؤتمر ينص على انعقاده قانون نقابة الأطباء ولائحته التتفيذية، وأكد أن أهمية المؤتمر لا تقتصر فقط على تقارب ودمج النقابات الفرعية بل تكمن أهميته في مناقشة قضايا الساعة والتي تهم الأطباء وإصدار توصيات في نهاية المؤتمر بصددها يتم العمل علي تنفيذها.

من ناحيته، أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء علي ضرورة وجود علاقة واستراتجية واضحة بين النقابة العامة والفرعيات وكذلك إصدار توصيات في نهاية المؤتمر تكون قابلة للتنفيذ.

وأكد الدكتور محمد فريد أمين عام النقابة، أن ورش عمل المؤتمر تم اختيار موضوعاتها بعناية بناءً على الموضوعات الملحة الحالية التي تهم الأطباء، وكذلك مقترحات النقابات الفرعية والتي سيتم مناقشتها باستفاضة وإصدار توصيات بخصوصها يتم رفعها للمسؤولين .

من ناحيته، أوضح الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، أن النقابة تستأنف تنظيم مؤتمر الفرعيات بعد انقطاع سنوات بسبب جائحة كورونا وأكد انه علي الرغم من الجائحة لم يتوقف التواصل بين النقابة العامة والفرعيات وكان هناك اجتماعات مستمرة خلال الجائحة.

وأكد خيرى على أهمية صدور توصيات من المؤتمر محدودة حيث يسهل تنفيذها .

وأعلن الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر المؤتمر جدول أعمال المؤتمر الذي يضم أربعة ورش أساسية هي الاعتداءات على الأطباء أثناء تأدية عملهم وعلاقة وفيات الأطباء المتزايدة ببيئة العمل، معوقات تراخيص المنشآت الطبية في النقابة ووزارة الصحة، المعاشات والخدمات الاجتماعية للأطباء، وتنظيم الروابط العلمية والمؤتمرات والورش التعليمية.



جانب من الفعاليات



فعاليات مؤتمر النقابات