اليابان تعلن الحرب على التكنولوجيا القديمة: سنقضى على الـ"Floppy Disk" والفاكس

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت اليابان الحرب على الأقراص المرنة وغيرها من التقنيات القديمة المستخدمة في البلاد، وقال الوزير الياباني تارو كونو إن حوالي 1900 إجراء حكومي لا يزال يتطلب من الشركات استخدام أجهزة التخزين ، بالإضافة إلى الأقراص المدمجة والأقراص الصغيرة مشيرا الى إنه سيتم تحديث اللوائح للسماح للناس باستخدام الخدمات عبر الإنترنت.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشتهر اليابان بالتشبث بالتكنولوجيا التي عفا عليها الزمن من خلال ثقافة مكتبها على الرغم من سمعتها بالادوات المبتكرة والمتطورة.

تم إنشاء الأقراص المرنة او الـ floppy disk - التي سميت لأن المنتجات الأصلية كانت قابلة للانحناء - في أواخر الستينيات ، ولكنها تراجعت عن الموضة بعد ثلاثة عقود بفضل حلول التخزين الأكثر كفاءة.

ولكن لا يزال بالإمكان مشاهدة إرث الجهاز ذي الشكل المربع حتى يومنا هذا ، حيث ألهم مظهره المرئي رمز "الحفظ" التقليدي.

اكتشفت لجنة حكومية يابانية حوالي 1900 منطقة يُطلب فيها من الشركات استخدام وسائط التخزين مثل الأقراص المرنة عند إنشاء التطبيقات أو الاحتفاظ بالبيانات.

خلال مؤتمر صحفي ، انتقد كونو استخدام البلاد المستمر لتقنيات أخرى عفا عليها الزمن، وقال: "إنني أتطلع للتخلص من جهاز الفاكس ، وما زلت أخطط للقيام بذلك" وانتقل إلى أجهزة التخزين ، فسأل: "أين يشتري المرء قرصًا مرنًا هذه الأيام؟"

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها اليابان عناوين الأخبار بسبب عاداتها التماثلية، حيث كانت هناك صدمة عندما اعترف وزير الأمن السيبراني في البلاد في عام 2018 أنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر مطلقًا ، قائلاً إنه كان دائمًا يفوض مهام تكنولوجيا المعلومات إلى موظفيه.