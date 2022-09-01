اليوم السابع
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الوفود الأفريقية بمؤتمر التنمية المحلية يتطلعون لتنفيذ نماذج مماثلة للعاصمة الإدارية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:53 م
الوفود الأفريقية بمؤتمر التنمية المحلية يتطلعون لتنفيذ نماذج مماثلة للعاصمة الإدارية مؤتمر التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة أن تتضمن أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، التي نفذتها الوزارة بحضور ممثلى أكثر من 40 دولة أفريقية ، الجانب الترفيهي والثقافي الذي يعكس حضارة مصر ودورها التاريخي على مدار العصور القديمة و الحديثة .
 
جاء ذلك بعد انتهاء فعاليات الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى استمرت فعالياتها فى الفترة من 29 :31 أغسطس الماضى ، وافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لفعاليات الدورة على مستوى الوزراء ، والقائه كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.
 
و بدأت زيارات اليوم بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة و التى تمثل أحدث نموذج للمدن الذكية المتكاملة الخدمات ، التى تنفذها الحكومة المصرية ، بهدف تخفيف الضغط على العاصمة ” القاهرة” والتي أصبحت تستوعب أكبر بكثير من طاقتها، و للتغلب على مشكلة الاكتظاظ فيها بدرجة كبيرة جدا ، خاصة مع استقبالها يوميا لعدد لاحصر له من الوافدين لعدة أسباب سواء إدارية أو تجارية ، و قد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً على إنشائها وتهيئتها وفقا لمعايير معينة ، لتتضمن جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان العاصمة الإدارية من مراكز تجارية ووحدات سكنية متميزة بالإضافة إلى افتتاح عدة فروع لعدة نوعيات من المدارس و الجامعات الأجنبية والمصرية ، و لتكون العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات المحفزة لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم لاستثمار أموالهم بنجاح من خلال إقامة أضخم المشروعات السكنية والخدمية التي يحتاج إليها السكان مما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري.
 
كما تتضمن الزيارات العديد من المعالم الاثرية والحضارية ، منها برج القاهرة و اهرامات الجيزة و متحف الحضارة .
 
و أبدى المشاركون فى الدورة العادية الرابعة اعجابهم الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والخدمات المتوفرة بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة و تطلعهم لتنفيذ نماذج مماثلة لهم بدولهم ، كما أبدوا انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لمصر فى دولهم لنقل الصورة الحضارية لمصر قديما وحديثا والدعوة الى زيارة مصر وتفقد معالمها المميزة فى جميع المحافظات.
 
 
 

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