اليوم السابع
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المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكى: واشنطن تقود أعمال كييف

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 ص
المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكى: واشنطن تقود أعمال كييف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أكد المستشار السابق لوزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العقيد المتقاعد دوجلاس ماكجريجور، أن واشنطن تقود ممارسات سلطات كييف. 

وقال في مداخلة مع مضيف البودكاست "Judging Freedom" القاضي نابوليتانو، إن "عملية التفاوض ليست جارية" لأن الولايات المتحدة "لا تسمح لأحد" بالقيام بذلك. 

وأضاف ماكغريغور: "الروس على حق عندما يقولون إننا وراء كل ما يحدث".

وأشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون إلى أن القيادة الأمريكية "تحدد نغمة المزاج في الغرب". 

وصرح بأن واشنطن تقف وراء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتطلب منه مواصلة القتال.


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