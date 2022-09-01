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المستشار الألماني: من الضروري مواصلة المفاوضات مع بوتين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:41 م
المستشار الألماني: من الضروري مواصلة المفاوضات مع بوتين شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أنه من الضروري مواصلة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار الألماني: التقيت مع الرئيس الروسي في موسكو على طاولة طويلة، وتحدثت معه عبر الهاتف عدة مرات، ووأقول بوضوح إنني سأستمر في ذلك.

ورد المستشار الألماني على سؤال عما إذا كان يجب على ألمانيا التخلي عن الغاز الروسي بشكل مستقل في وقت أبكر مما هو مخطط له بسبب انخفاض إمداداته، قائلا: لن نفعل ذلك بأنفسنا، هذا سيكون تصرف غير مسؤول، وإذا تخلينا في يوم ما عن الشيء الذي يستمر في التدفق، فسنعقد المهمة على أنفسنا.

ولفت المستشار الألماني إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، متابعا: يمكننا الآن أن نقول إنه حتى لو كان الأمر صعبا جدا، ربما نتدبر الأمر هذا الشتاء، ونحن ندعم أوكرانيا، لكننا نولي اهتماما من أجل ألا تكون أبدا هناك حرب بين روسيا والناتو، كما أن ألمانيا تفكر بعناية بكل خطوة ولن تتصرف بمفردها، بل مع الشركاء في الناتو.

 

 


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