اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء موعدا لإصدار قرارها بدعوى حل البرلمان

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:59 م
المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء موعدا لإصدار قرارها بدعوى حل البرلمان أحداث العراق
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفعت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها فى دعاوى حل البرلمان، وحددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار، وذلك نقلا عن تقارير إعلامية.
 
وكان مقتدى الصدر، قدم التعازي لأهالي ضحايا المظاهرات التي اندلعت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مطالبا السلطات بتقديم تعويض لهم.
 
وقال الصدر في بيان: أسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا.
 
وأعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي، إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلَّق وسط بغداد.
 
وذكر بيان للجنة: "شعبنا العراقي الأبي، عشائرنا العراقية الأصيلة، النخب والمثقفون والشعراء وأصوات الحق، جماهير الدفاع عن الدولة والمؤسسات، نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها لاسيما خلال اليومين الماضيين".
 
أضاف، أن "موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف إلى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوماً على أتمّ الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا".

العراق

اخبار العراق

مظاهرات العراق

مقتدى الصدر



الموضوعات المتعلقة

المحكمة الاتحادية العليا فى العراق تبدأ جلسة دعوى حل مجلس النواب

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:45 ص

العالم هذا الصباح.. ألمانيا: لا ينبغى الاستهانة بقدرات روسيا العسكرية.. بايدن يدعو لحوار وطنى فى العراق.. جازبروم توقف إمدادات الغاز الروسى لشركة "إنجى" الفرنسية.. محافظ البصرة يوجه بمنع تجول المسلحين بالشوارع

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:00 ص

بايدن يدعو إلى حوار وطنى فى العراق

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 ص

وزير الخارجية السعودى يؤكد دعم بلاده لكل ما يضمن أمن واستقرار العراق

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة