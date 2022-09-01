المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء موعدا لإصدار قرارها بدعوى حل البرلمان

كتب محمد شعلان

رفعت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها فى دعاوى حل البرلمان، وحددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإصدار القرار، وذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

وكان مقتدى الصدر، قدم التعازي لأهالي ضحايا المظاهرات التي اندلعت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مطالبا السلطات بتقديم تعويض لهم.

وقال الصدر في بيان: أسأل الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا من الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي، إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلَّق وسط بغداد.

وذكر بيان للجنة: "شعبنا العراقي الأبي، عشائرنا العراقية الأصيلة، النخب والمثقفون والشعراء وأصوات الحق، جماهير الدفاع عن الدولة والمؤسسات، نُحيي صبركم وشجاعتكم وثباتكم في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية طيلة الأسابيع الماضية برغم كل التهديدات التي تعرضتم لها لاسيما خلال اليومين الماضيين".

أضاف، أن "موقفكم الوطني الشجاع هذا يضاف إلى سجل مواقفكم المشرقة التي وقفتموها بالدفاع عن الوطن والدولة أمام كل هجمات الإرهاب والفوضى، فعودوا الى منازلكم سالمين غانمين وكونوا دوماً على أتمّ الجهوزية لنلبي نداء الوطن حال استصراخه لنا".