اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للمرأة والشباب والرياضة ينظمان البطولة الرياضية الأولى للمرأة بالغردقة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:50 ص
القومى للمرأة والشباب والرياضة ينظمان البطولة الرياضية الأولى للمرأة بالغردقة منافسات السلة بالصالة المغطاه
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، البطولة الرياضية الأولي للمراة بالغردقة 2022 .

وأكدت نرمين أبو سريع، مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن البطولة يشارك فيها 800 لاعبة  من مختلف مدن و أندية البحر الأحمر  في عدد 7  العاب رياضية مختلفة، وهي الكاراتيه، والكيك بوكسينج، و الجمباز و الباليه، والتنس الأرضي، و كرة السلة، وكرة الطائرة، والسباحة.

وتقام البطولة تحت رعاية العديد من الهيئات والشركات والاتحادات الرياضية، بحضور قيادات المجلس القومي للمرأة و وزارة الشباب والرياضة و الاتحادات الرياضية و الشخصيات العامة، وعلى ملاعب المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة (الصالة المغطاة) وملاعب التنس و صالة الجمباز بنادي الغردقة الرياضي.

وبدأت اليوم فعاليات البطولة من الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث تستضيف الصالة المغطاة منافسات السباحة ومنافسات كرة السلة و منافسات الكرة الطائرة، و من على أرض ملاعب التنس الأرضي بنادي الغردقة الرياضي و في تبدأ منافسات التنس الأرضي.

وتنطلق غدا الجمعة صباحا منافسات الكاراتيه و الكيك بوكسينج بالصالة المغطاة، ثم منافسات الجمباز و الباليه بالصالة المغطاة، ويتم عقد حفل الختام مع باقة من أروع الفقرات الفنية و الغنائية و العروض الرياضية مساء غدا الجمعة.

انطلاق البطولة الدولية للمراة بالغردقة
انطلاق البطولة الدولية للمراة بالغردقة

 

منافسات السلة بالصالة المغطاه
منافسات السلة بالصالة المغطاه

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

البطولة الاولي للمراة بالبحر الاحمر

الشباب والرياضة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة