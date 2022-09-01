القومى للمرأة والشباب والرياضة ينظمان البطولة الرياضية الأولى للمرأة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ينظم المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، البطولة الرياضية الأولي للمراة بالغردقة 2022 .

وأكدت نرمين أبو سريع، مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن البطولة يشارك فيها 800 لاعبة من مختلف مدن و أندية البحر الأحمر في عدد 7 العاب رياضية مختلفة، وهي الكاراتيه، والكيك بوكسينج، و الجمباز و الباليه، والتنس الأرضي، و كرة السلة، وكرة الطائرة، والسباحة.

وتقام البطولة تحت رعاية العديد من الهيئات والشركات والاتحادات الرياضية، بحضور قيادات المجلس القومي للمرأة و وزارة الشباب والرياضة و الاتحادات الرياضية و الشخصيات العامة، وعلى ملاعب المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة (الصالة المغطاة) وملاعب التنس و صالة الجمباز بنادي الغردقة الرياضي.

وبدأت اليوم فعاليات البطولة من الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث تستضيف الصالة المغطاة منافسات السباحة ومنافسات كرة السلة و منافسات الكرة الطائرة، و من على أرض ملاعب التنس الأرضي بنادي الغردقة الرياضي و في تبدأ منافسات التنس الأرضي.

وتنطلق غدا الجمعة صباحا منافسات الكاراتيه و الكيك بوكسينج بالصالة المغطاة، ثم منافسات الجمباز و الباليه بالصالة المغطاة، ويتم عقد حفل الختام مع باقة من أروع الفقرات الفنية و الغنائية و العروض الرياضية مساء غدا الجمعة.



انطلاق البطولة الدولية للمراة بالغردقة