ونقلت صحيفة "تايوان فوكس" المحلية عن قيادة دفاع كينمن في بيان إن الجنود المتمركزين فى جزيرة شي بالمقاطعة رصدوا طائرة صينية بدون طيار مجهولة تحلق في مناطق محظورة بالقرب من موقعها، ووفقًا لقواعد الاشتباك المكونة من أربع خطوات لمواجهات الطائرات بدون طيار تم "إطلاق مشاعل التحذير، والإبلاغ عن انتهاك، وطرد الطائرة بدون طيار وإطلاق النار عليها في النهاية" وهذا ما فعله جنود القيادة، ورغم ذلك ومع استمرار تحليق الطائرة، قام الجنود في النهاية بإسقاطها، على حد قول القيادة.

وتأتي أنباء إطلاق النار بعد أن قالت الرئيسة تساي إنج ون يوم الثلاثاء الماضي إنها أصدرت تعليماتها للقوات المسلحة باتخاذ "إجراءات مضادة قوية" عند الضرورة لحماية المجال الجوي لتايوان.

وتعرض الجيش التايوانى لانتقادات شديدة بسبب افتقاره الواضح للرد الجاد على غارات الطائرات بدون طيار الصينية في المجال الجوي للجزر البحرية التي تسيطر عليها تايوان.