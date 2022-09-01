القبض على شخص أثناء ترويجه للمواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ من ضبط شخص أثناء ترويجه لجوهر مخدر الهيروين، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى وطلقات ومبلغ مالى من حصيلة المبيعات، وهواتف محمولة للترويج لعملائه بنطاق دائرة المركز.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الرياض، بورود معلومات من العناصر السرية بقيام مسجل خطر شقي فئة أ سرقات عامة بالإتجار بالمواد المخدرة ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الحملة الأمنية من ضبط المتهم ويدعي "ف . ش . ح" 43 عام، عاطل، ومقيم بقرية المغاغة، التابعة لدائرة المركز، سبق اتهامه في 35 قضية، من بينهم مخدرات سلاح، سرقة بالإكراه، سرقة متنوعة، ومسجل خطر شقي فئة أ ، سرقات عامة.

وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته علي بندقية خرطوش، وسلاح ناري “ فرد خرطوش” 7 طلقات تسخدم لذات الأسلحة، كما عثر بحوزته علي 100 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، بغرض الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، اتف محمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجري ضبطه وإقتياده إلي مركز شرطة الرياض.

وتحرر محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 12385 جنايات مركز شرطة الرياض، ليجري إخطار جهات التحقيق بذلك، وعقب العرض علي جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.