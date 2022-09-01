الغربية تحقق المركز الأول للمرة الثانية على التوالى فى محو الأمية بـ"حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثاني على التوالي، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم وبناء العنصر البشري وتمكينه والاهتمام به، جنبا إلى جنب مع تطوير وتحديث البنية التحتية.

وأشار المحافظ أنه تم محو أمية 12163 مواطنا داخل54 قرية و 88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال عامين بنسبة 155 % من المستهدف خلال عام 2020/2021 وبنسبة 313 % خلال عام 2021/2022.

وأوضح رحمى أن المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 حيث تم محو أمية 29527 دارسا ناجحا بنسبة 118,10% من المستهدف خلال 2020/2021، كما تم تحقيق 52850 دارسا ناجحا بنسبة 195,75% من المستهدف خلال عام 2021/2022 في إنجاز لم يتحقق من قبل منذ إنشاء الفرع، مشيراً إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه جزءاً متأصلاً في التعليم وشكلاً من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.

ومن جانبه، وجه محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على مشكلة الأمية على أرض محافظة الغربية لإعلان المحافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020 والتنمية المستدامة.