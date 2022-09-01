محافظ الغربية يشهد التشغيل التجريبى لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة.. صور

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبى لخطوط التشغيل الكورية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى عقب تركيبها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومندوبى الشركة الكورية.

وصرح المحافظ أن تشغيل اليوم، يعد بمثابة إنجاز حقيقى فى منظومة النظافة بالغربية، حيث تم الانتهاء من رفع كافة التراكمات التاريخية المقدرة بـ300 ألف طن، مع العمل على التوازى فى تركيب وتشغيل خطوط التدوير، ليصبح بعدها المصنع قادراً على استقبال المتولد اليومي من مركز ومدينة المحلة.

وتفقد محافظ الغربية الخط الكورى الجديد الذى تم تركيبه ليعمل بطاقة 300 طن/ اليوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير المصنع بهدف المساهمة في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات ما يؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي لمعدات النقل وكذلك الحد من مشكلة تراكم القمامة بالمحافظة والآثار الضارة الناتجة عنها، مع الاستفادة منها كمادة خام للصناعات والمنتجات المختلفة تماشياً مع اتجاه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية، حيث يتم تركيب باقي الخطوط مع صب الأرضيات وممشى السيارات وتسوية أرض المصنع تمهيداً لرصفها، تركيب الانترلوك للمشايات والأرصفة الداخلية إلى جانب استكمال الأعمال الإنشائية للهناجر وأماكن خطوط التشغيل.

ويذكر أن المحافظة وفرت قطعة أرض كنقطة وسيطة لتفريع المتولد اليومى، لحين رفع تطوير المصنع إلى جانب تركيب ميزان بسكول جديد، إنشاء غرفة تحكم ، بناء سور حول المصنع فضلا عن خط جديد للسماد العضوى.

جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.