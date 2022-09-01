الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم لقاء تمهيدى لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن إقامة فعاليات اللقاء التمهيدى لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ونفذت برلمان الطلائع فى مركز شباب العريش بعنوان "ما بعد Cop27 التغيرات المناخية التكييف والتأثير".

وقال كليب راشد مدير عام الشباب بشمال سيناء، إن اللقاء التمهيدى تضمن فى الجلسة الأولى حول التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع، وآليات التكيف معها، وذلك استعدادا لتنفيذ المؤتمر الختامى لبرلمان الطلائع لإنهاء دور الإنعقاد الأول.

وفى الجلسة الثانية تم التعرض لأسباب حدوث التغيرات المناخية ولماذا الحديث عن التغيرات المناخية فى هذه الفترة الحرجة؟، وتم التعرف على أهم المشكلات التى تتعرض لها الدول الغنية والفقيرة بسبب التغيرات المناخية، وأهمية التربية على التكيف مع تغيرات المناخ مع إبداء بعض المقترحات والحلول للقضاء على تغير المناخ.