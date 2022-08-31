هيئة قصور الثقافة تنظم مسابقات وأنشطة متنوعة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقات وأنشطة متنوعة بشمال سيناء من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى، ونفذها فرع ثقافة شمال سيناء.

وقال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقاقى، إنه تم تنظيم فعاليات الأنشطة الصيفية لقصر ثقافة العريش، وتضمنت عمل ورش "قراءة، رسم حر، واكتشاف مواهب فى كافة المجالات الثقافية والفنية" كما تم بمرسم الفرع استكمال فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية، وورش رسم مبادرة "اتحضر للاخضر" وورشة التصوير الزيتى للشباب تحت اشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

وأضاف أن قصر ثقافة الشيخ زويد أقيمت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة للشباب و لرواد القصر ألقاها ك أشرف خيرت مدير القصر ، وتم اليوم محاضرة ثقافية لذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة ضاحية السلام بعنوان " كيفية التعامل مع القدرات الخاصة " قدمتها زينب محمد ضمن برنامج التمكين الثقافى لفرع ثقافة شمال سيناء فى حضور الرواد وبعض أولياء الأمور، واستكملت فعاليات الأنشطة الثقافية بالمكتبة بأمسية شعرية للشاعر عبد القادر عيد، حيث أشرف على الأنشطة إسماعيل رضوان مدير المكتبة.