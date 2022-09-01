الداخلية تضبط لصا سرق سيارة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة بالقاهرة وإعادة السيارة لمالكها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة مفادها تردد (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية ) على دائرة القسم، وبحوزته (سيارة) يشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها "لا يحمل ثمة تراخيص" ، وبالكشف على السيارة المضبوطة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة تلاحظ له توقف السيارة المضبوطة بحوزته ومفاتيح التشغيل الخاصة بها متروكة بأعلى السيارة فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وقام بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولاذ بالفرار ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.