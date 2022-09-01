الخريطة الزمنية لمواعيد العام الدراسى الجديد والإجازات (إنفوجراف)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، نرصد فيما تفاصيل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والإجازات.
يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.
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