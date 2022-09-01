التصريح بدفن جثة ربة منزل غرقت إثر انزلاق قدميها بالترعة فى جرجا

سوهاج - محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة مصرعها غرقا بإحدى الترع دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك أثناء قيامها بغسل بعض المفروشات بالترعة المواجهة لمنزلها، تم انتشال الجثة و بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة ربة منزل غرقًا داخل إحدى الترع دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة وتم نقل الجثة للمستشفى العام بجرجا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم مصطفى فرغل، مفتش مباحث مركز جرجا بوصول المدعوة أسيا س ع 23 سنة ربة منزل إلى مستشفي جرجا العام وتقيم دائرة مركز جرجا "جثة هامدة" إدعاء غرق.

وبسؤال زوجها "محمد. ج. أ" 28 عامًا عامل وشقيقها "عدي. س. ع" 18عامًا، طالب يقيمان دائرة المركز قررا بأنه أثناء قيام المذكورة بغسيل بعض المفروشات بالترعة المواجهة لمنزلها بذات الناحية "أنزلقت قدمها" وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.