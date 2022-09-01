الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت يزور دير الأنبا متاؤس الفاخورى بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والنائب البابوى، اليوم الخميس، مقر دير القديس الأنبا متاؤس الفاخورى، لمتابعة العمل الرعوى والأشراف على الدير، حيث كان فى استقباله لدى وصوله الدير، مجمع الرهبان والاخوة طالبى الرهبنة بالدف والألحان.

وتعد هى أول زيارة للأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، للدير عقب إصدار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بابوياً رقم 4 لسنة 2022، بتكليف نيافته نائباً بابوياً مشرفاً على دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بمدينة إسنا، وتضمنت الزيارة إجتماعاً عقده نيافة الأنبا يواقيم مع مجمع رهبان الدير، وألقى عليهم كلمة روحية، وأطمئن على أحوال الآباء الرهبان، وناقش معم بعض الأمور الخاصة بالدير وقدم لهم بعض الإرشادات والتوجيهات لتنظيم الحياة الديرية.

ووجه مجمع رهبان الدير الشكر لنيافة الأنبا يواقيم على قبوله أن يكون أباً وراعياً لهم، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى، لاهتمامه بهم ورعايته لهم ولنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان على عظيم رعايته وأبوته لهم التى شملهم بها خلال الفترة الماضية، وفى ختام اللقاء، وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورة تذكارية مع نيافته.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى أغسطس الماضى، قراراً بابوياً رقم 4 لسنة 2022، بتكليف نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، ليكون نائباً بابوياً مشرفاً على دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بمدينة إسنا.

كما قرر البابا قداسة البابا تواضروس الثانى، حسب ما نشرت مجلة الكرازة التى تصدرها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يكون الأنبا يواقيم مدبراً رهبانياً ومالياً على الدير وكل أنشطته، وكلف البابا، الأنبا يواقيم بتقديم تقرير تفصيلى كل 3 شهور، على أن يبدأ عمله فى الأول من سبتمبر 2022.



مسئولى دير الأنبا متاؤوس الفاخوري فى إستقبال الأنبا يواقيم



الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت يزور دير الأنبا متاؤس الفاخورى