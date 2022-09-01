اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأدلة الجنائية: زيادة الأحمال وراء حريق شقة سكنية فى عين شمس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:00 م
الأدلة الجنائية: زيادة الأحمال وراء حريق شقة سكنية فى عين شمس حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


الحماية المدنية

ماس كهربائى

زيادة الأحمال

شقة سكنية

عين شمس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة