الأدلة الجنائية: زيادة الأحمال وراء حريق شقة سكنية فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.