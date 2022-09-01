الآن نتيجة الثانوية العامة دور ثان على اليوم السابع.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن، ويأتى ذلك حرصا من اليوم السابع على توفير خدمة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، حيث يتيح اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، ويستطيع الطالب الدخول على موقع اليوم السابع والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها عبر هذا الرابط.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/ طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

ويمكن للطالب التعرف على نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2022، عبر موقع اليوم السابع من خلال الرابط .