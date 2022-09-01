اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الآن نتيجة الثانوية العامة دور ثان على اليوم السابع.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:58 م
الآن نتيجة الثانوية العامة دور ثان على اليوم السابع.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2022
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 الآن، ويأتى ذلك  حرصا من اليوم السابع على توفير خدمة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، حيث يتيح اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة دور ثان برقم الجلوس، ويستطيع الطالب الدخول على موقع اليوم السابع والحصول على نتيجته ونسبة النجاح التى حصل عليها عبر هذا الرابط.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/ طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

ويمكن للطالب التعرف على نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2022، عبر موقع اليوم السابع من خلال الرابط .


نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة دور ثان

نتيجة الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

التربية والتعليم

وزير التعليم

تنسيق المرحلة الثالثة

إعلان تنسيق المرحلة الثالثة

موقع اليوم السابع

النتيجة على موقع اليوم السابع

نتيجة الدور الثاني

أخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

أخبار مصر

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني



الموضوعات المتعلقة

"التعليم" تعلن العودة للأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة.. لجنة من أساتذة التربية لدراسة التقييم فى الثانوية العامة.. رضا حجازى يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية بنسبة نجاح 88.7%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:30 م

نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022 برقم الجلوس على اليوم السابع

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:29 م

نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022 برقم الجلوس على اليوم السابع

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:08 ص

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 88.7%

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:05 ص

الدكتور محمود هاشم المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر فى حوار لـ" اليوم السابع".. منح كاملة لأوائل الثانوية العامة والشهادات المعادلة طوال مدة الدراسة وجزئية للمتفوقين علميا ورياضيا..

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:57 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة