اليوم السابع
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اعرف عدد وصلات الصرف الصحى المنزلية ضمن حياة كريمة بقرى سوهاج

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:00 ص
اعرف عدد وصلات الصرف الصحى المنزلية ضمن حياة كريمة بقرى سوهاج جولة لرئيس مياه سوهاج بقرى حياة كريمة
سوهاج محمود مقبول

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المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي يتم تنفيذها داخل 181 قرية بـ 7 مراكز على مستوى محافظة سوهاج، استهدفت البنية التحتية للقرى، من أجل تحسين الواقع والبيئة المحيطة بالمواطنين من خلال أعمال مشروع الوصلات المنزلية.

 

ويعد مركز طما شمالى محافظة سوهاج واحدا من المراكز الذى تتم تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحى داخل 7 مراكز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول أعمال الوصلات المنزلية تعرف عليها.

 

1 - أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بسوهاج يتم تنفيذها داخل 181 قرية.

 

2عدد مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بمركز طما 34 مشروع بداخل 34 قرية.

 

3عدد الوصلات المنزلية بقرى مركز طما بتلك القرى 42122 وصلة منزلية.

 

4عدد القرى التي ينفذ بها المشروع بمركز ساقلته 14 قرية

 

5عدد الوصلات المنزلية بقرى مركز ساقلته 13286 وصلة منزلية

 

6عدد القرى بمركز المراغة التي ينفذ بها المشروع  23 قرية.

 

7عدد الوصلات المنزلية بقرى مركز المراغة 55109 وصلة منزلية.

 

8- عدد القرى التي يتم تنفيذ المشروع بها بقرى دارالسلام 19 قرية.

 

9عدد الوصلات المنزلية التي يتم تنفيذها بقرى مركز دار السلام 24171 وصلة منزلية.

 

10عدد القرى التي يتم تنفيذ المشروع بها بمركز المنشاه 33 قرية.

 

11- عدد الوصلات المنزلية التي يتم تنفيذها بقرى مركز المنشاه المنشاه 53212 وصلة منزلية.

 

12 عدد القرى التي يتم تنفيذ المشروع بها بمركز جرجا 29 قرية .

 

13 عدد الوصلات المنزلية التي يتم تنفيذها بقرى جرجا  47179 وصلة منزلية.

 

14عدد القرى التي يتم تنفيذ المشروع بها بمركز البلينا 29 قرية.

 

15عدد الوصلات المنزلية التي يتم تنفيذها بقرى البلينا 49941 وصلة منزلية.

 

اعمال تفقد الوصلات المنزلية
اعمال تفقد الوصلات المنزلية

 

التأكد من سلامة الاعمال عن طريق رئيس شركة المياه
التأكد من سلامة الاعمال عن طريق رئيس شركة المياه

 

جولة لرئيس مياه سوهاج بقرى حياة كريمة
جولة لرئيس مياه سوهاج بقرى حياة كريمة

 

متايعة المشروع بعد التنفيذ
متايعة المشروع بعد التنفيذ

 

منازل بالقرى وصلها الصرف الصحى
منازل بالقرى وصلها الصرف الصحى

 

وصلات منزلية بالقرى
وصلات منزلية بالقرى

 


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