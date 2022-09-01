اعترافات عاطلين بسرقة كشافات الإنارة من الشوارع في التجمع

كتب عبد الله محمود

أدلى 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة كشافات الإنارة من الأعمدة في الشوارع الرئيسية، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، حيث كشف المتهمين أنهم يقوموا بسرقة تلك الكشافات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من منطقة القاهرة الجديدة مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم.

وأضاف المتهمين، أنهم وزعوا الأدوار على نفسهم، حيث يقوم المتهم الأول بمراقبة الطريق، فيما كشف المتهم الثانى ان دوره يقتصر على التسلق وفك تلك الكشافات كونه كان يعمل كهربائى، بينما أوضح المتهم الثالث أنه دوره كله أنه يأخذ المسروقات ويقوم ببيعها لعملائه سئ النية.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

البداية كانت بتلقى اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول يفيد سرقة كشافي إنارة بأحد الطرق بدائرة القسم، وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة شخص، مقيم بالسلام أول وأنه وراء ارتكاب الواقعة تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وأقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.