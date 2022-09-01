استمرار حملات النظافة والتجميل بعدد من مراكز وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل بـ"الحامول، مصيف بلطيم، دسوق، سيدي سالم، مطوبس، سيدي غازي"، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة الموسعة بشوارع بالمدينة، ومتابعة كنس ومسح وتمهيد الشوارع، وردم الحفر ورشها بالمياه، لتجنب حرارة الجو والأتربة وتفريغ صناديق القمامة، ورفع المتولد اليومي من تراكمات القمامة بأماكن تجميعها، ونظافة الميادين ومداخل المدينة، وتحميل المخلفات الي المقالب العمومية.

وأشرفَ هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار أعمال النظافة والتجميل، وتهذيب الأشجار، ورفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، ورفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوي المدينة، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، بالإضافة إلى متابعة رفع الرمال والأتربة من الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، والكورنيش، ومازال العمل مستمرا علي مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل .

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار حملات النظافة على مدار اليوم، ورفع الاتربة، ورى الاشجار ورفع المتولد اليومى من المخلفات والقمامة، بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ورى الزراعات، وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رفع كفاءة منظومة النظافة، وتسليك خطوط خفض المنسوب وأعمال الرش، والتطهير، ومتابعة أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أول بأول بقريه (الروضة، الورق)، بالإضافة إلى استمرار متابعة رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع تراكمات القمامه اول بأول بشوارع المدينه.

وأشرفَ ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينه مطوبس، علي حملة لقص وتقليم الاشجار بالمدينه، وامام المدارس ولا زالت المتابعة مستمرة.

وتابع محمد سعيد حامد، رئيس مركز و مدينة سيدي غازي، اعمال النظافة العامة والإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، و رفع المخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسيةذ ومداخل المدينة، ومتابعة سيارة رش المياه الغير صالحة للشرب، وذلك لغسل التلتوارات، ورش الشوارع والطرق بالمداخل الرئيسية للمدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي، بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات، ومتابعة النظافة العامة اليومية، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية، كل في نطاق الاحياء، بجانب نظافة ورش المياه بالطرق، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، فضلاً عن إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينه والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة، و سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها.



أعمال النظافة



أعمال النظافة



أعمال النظافة



أعمال النظافة