حياة كريمة.. الكشف على 2274 حالة فى 15 تخصصا وصرف العلاج مجانا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

واصلت جامعة كفر الشيخ إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ودفعت الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم الخميس، إلى قرية "أريمون" مركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوي المحافظة.

وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإشراف رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليتي الطب وطب الفم والأسنان، بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور مها أبو جازيه عميد كلية التمريض والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إلى أنه جرى تنظيم عددًا من القوافل المتكاملة “صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية” للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس الجامعة، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة”، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على” 2274 “حالة من أبناء قرية « أريمون " مركز كفرالشيخ، وعدد من القرى المجاورة”، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة، رحاب جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج ومحمد صلاح مدير إدارة متابعه المشروعات.



اجراء الكشف الطبي على المرضى



اقبال على تلقي الخدمات الطبية



اقبال كبير من الاهالي



المشاركون في القافلة