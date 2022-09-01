إيطاليا تقلص ساعات تشغيل "الدفايات" لترشيد استهلاك الطاقة

فاطمة شوقى

قالت مصادر وزارية بأن الحكومة الإيطالية تعمل على مرسوم لترشيد استهلاك الطاقة يتضمن تقليص ساعات تشغيل مشعات التدفئة "الدفايات" فى اليوم بساعة واحدة بدءًا من شهر أكتوبر القادم، وبدرجة حرارة واحدة أقل عن تلك المعتادة في السنوات الماضية.

وبحسب تلك المصادر، فإن هذه هي إحدى الإجراءات التي أعلنها وزير التحول البيئي، روبرتو تشينجولاني خلال اجتماع مجلس الوزراء.

كما استبعدت المصادر عودة التلاميذ لنظام الدراسة عن بعد لترشيد لخفض استهلاك الطاقة في المباني الدراسية، وفقا لوكالة آكى الإيطالية

في غضون ذلك، تعمل الحكومة على مرسوم جديد لمساعدة الشركات والأسر بشأن فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع.

تمتلك إيطاليا احتياطيات لتخزين الغاز تبلغ 78.19٪، أي لديها حوالي 151.26 تيراواط ساعة، وستستمر في ملئها لفصل الشتاء استعدادًا لخفض محتمل فى الإمدادات من قبل روسيا في ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبى لغزو أوكرانيا.

وقالت صحيفة المساجيرو الإيطالية إن إيطاليا عند مستويات أعلى من المتوسط ​​الأوروبي ، والذي يبلغ 75.5٪، تليها ألمانيا فقط، التى تمتلك 189.3 تيراواط ساعة، أي ما يعادل 77.79٪ من سعتها التخزينية.

وتستعد إيطاليا وبقية شركائها الأوروبيين لقدوم الشتاء ولهذا السبب ، فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير، كانوا يبحثون عن مصادر بديلة لتلقي الغاز، حيث إنه قبل الصراع الروسي الأوكرانى حصل الاتحاد الأوروبي على 40٪ من هذه الإمدادات السنوية من الطاقة.

وفي حالة إيطاليا ، قبل الحرب ، كانت تستورد 90٪ من إمداداتها السنوية من الغاز و 40٪ من روسيا ، لكنها توصلت في الأشهر الأخيرة إلى اتفاقيات مع دول أخري مثل انجولا للحصول علي الغاز.

وأصبحت دول الاتحاد الأوروبي تخشي الفرضية القائلة بأن الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، يمكن أن يقطع شحنات الغاز إلى أوروبا من خلال عملاق الطاقة الحكومي جازبروم ، لأنه يمكن أن يجعل أسعار الطاقة أكثر تكلفة ويعاقب بشكل كبير اقتصادات الاتحاد الأوروبي ، التي تحاول التعافي منها، بعد الأزمة التى سببها فيروس كورونا.