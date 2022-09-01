إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "زفتي-طنطا" بمدخل مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، حادث تصادم سيارتي ملاكي وميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم الي مستشفي زفتي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة سكة طنطا بمدخل مدينة زفتي، بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي وميكروباص بطريق"زفتي-السنطة"، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية الي موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين الي مستشفي زفتي العام، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.