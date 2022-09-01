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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:12 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا اسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق ترعة الإسماعيلية أمام مستشفى الناس دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتمكن رجال المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق ترعة الإسماعيلية أمام مستشفى الناس دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. 
 
جرى الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف، وتبين إصابة 5 اشخاص جراء الحادث وتم نقلهم لمستشفى النيل، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام قائد إحدي السيارتين بتجاوز أحد السيارات بالطريق اختلت عجلة القيادة وانتقلت للجانب الآخر من الطريق واصطدمت بالسيارة الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتحفظ على السيارتين. 
 
 

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