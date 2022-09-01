إزالة فورية لبناء مخالف فى برج العرب غرب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

شن مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وأشار مركز ومدينة برج العرب، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، شن المركز حملة إزالة أسفرت عن تنفيذ قرار فورى عباره عن إزالة فورية لأعمال بناء مخالف، عبارة عن واحد غرفة بدون سقف غرب فى شارع أنور السادات، ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه بمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى.



جانب من أعمال الإزالة



جانب من أعمال الإزالة