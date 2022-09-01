ميناء الإسكندرية البرى يشهد أعمال تطوير بتكلفة 25 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

تعد محافظة الإسكندرية هى العاصمة الثانية لمصر، والمصيف الأول الذى يستقبل الأفواج السياحية من مختلف محافظات مصر، ووسط زحام المصيف واستقبال عدد كبير من المصطافين سنويا يقدر بنحو 5 ملايين زائر، قامت الإسكندرية بطرح مشروع لتطوير "الموقف الجديد" الذى يقع بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، حيث شهد ميناء الإسكندرية البرى، أو الموقف الجديد بمنطقة محرم بك، أعمال تطويرية بعد موافقة مجلس الوزراء، شملت إعادة التخطيط الحضرى لقطعة الأرض التى أقيم عليها المشروع وهى منطقة غير مستغلة، بما يخدم احتياجات المواطنين، حيث تضمن المشروع ميكنة كافة الخدمات ودورة العمل، علاوة على توسيع الأنشطة التجارية والخدمية بما يُعظّم دخل المحافظة وذلك بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه.

ويضم الموقف الجديد أو الميناء البرى وسائل مواصلات لكافة محافظات مصر، حيث يضم موقف مخصص لسيارات النقل الجماعى من مبرى شركات النقل من وإلى الاسكندرية من كافة المحافظات، حيث ينطلق أتوبيس للنقل الجماعى من الشركات المختلفة كل نصف ساعة تقريبا إلى القاهرة.

كما يضم الموقف، باكيات مخصصة للنقل الداخلى داخل محافظة الإسكندرية، خاصة اشهر مناطق الاسكندرية، المنشية، المندرة، محطة مصر، العجمى، الهانوفيل، الكيلو 21، وكينج مريوط وبرج العرب، بالاضافة إلى مركبات الساحل الشمالى من مراقيا وحتى منطقة الضبعة.

ويعد موقف محرم بك "الموقف الجديد" هو ميناء الإسكندرية البرى، الذى يستقبل الزائرين والوافدين إلى محافظة الإسكندرية من كافة محافظات الجمهورية، فهو الواجهة الأولى لمحافظة الإسكندرية.

وأنشأ هذا الموقف فى عام 2006، ليكون الميناء البرى الآول بالإسكندرية، على مساحة 27 فدانا، حيث تقرر نقل كافة وسائل النقل البرية الجماعية، من منطقة ميدان الشهداء (محطة مصر) أمام محطة القطار، إلى الموقف الجديد بمنطقة محرم بك، والذى كان أرض فضاء غير مأهولة فى ذلك الوقت، مما أثار تحفظ البعض، الإأنه ومع تنفيذ المشروع وبدء التشغيل تبين أنه كان الحل الآمثل بعد أن أصبح ميدان الشهداء لايسع كافة وسائل النقل الكبرى خاصة أتوبيسات النقل الجماعى التى تنقل المواطنين للمحافظات الآخرى

ويتكون الموقف الجديد ومبنى إدارى مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية على مسطح 500 متر، يشمل مكاتب إدارية لمحطات الركاب والانتظار ومنافذ بيع التذاكر، ومبنى خدمات لحجر الاتوبيسات وبه 13 مكتب حجر، 5 مكاتب إدارية وكافتيريات، ونقطة شرطة ونقطة مطافئ.

ولقد تم الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية عام 2012 حيث تم تركيب 46 مظلة ضخمة للميكروباص والأتوبيس بمسطح 28 مترا، وطرح تشغيل 96 محلا بنظام المزايدة العلنية لتوفير كافة احتياجات المسافرين والركاب.



































