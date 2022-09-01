اليوم السابع
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إجراء 16 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال بسوهاج خلال 48 ساعة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:18 م
إجراء 16 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال بسوهاج خلال 48 ساعة أطباء التأمين الصحى يجرون عمليات القوقعة
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 16 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.
 
وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج على مدار يومي الأربعاء والخميس 31 أغسطس، والأول من سبتمبر، فريق زراعة القوقعة بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والأستاذ الدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، لافتاً إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، أن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى 165 حالة منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال.

 


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