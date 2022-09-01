أطعمة ومشروبات تسبب مشاكل لأسنان الأطفال

كتبت فاطمة خليل

رغم أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد فى صحة أسنانك، فإن البعض الآخر يمكن أن يسبب مشاكل لصحة الفم، خاصة لدى الأطفال، وبسبب عوامل مثل النظام الغذائى وحقيقة أنهم ما زالوا يتعلمون كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل صحيح، فإن الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الأسنان، وفى هذا التقرير نتعرف على أسوأ الأطعمة لأسنان الأطفال بحسب موقع "health".

كيف يؤثر النظام الغذائى على صحة فم الأطفال

قد يجد الأطفال صعوبة كبيرة فى مقاومة تناول الأطعمة المفضلة لديهم، ومع ذلك فإن تناول الأطعمة غير الصحية والشهية يمكن أن يؤدى إلى تلف الأسنان ومشاكل أخرى.

فيما يلى بعض الأطعمة التى يجب تجنبها لصحة الفم للأطفال



1. الحلوى الصلبة

يمكن أن يتسبب النعناع والحلوى فى إلحاق الضرر بأسنانك، فهذه الحلوى غنية بالسكر ويمكن أن تعلق فى تجويف الأسنان.

2. الحلويات التى تلتصق بالأسنان

يحب الأطفال تناول الحلوى التى تعلق فى أفواههم، وتحتوى هذه المنتجات على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تلتصق أيضًا بتجاويف الأسنان.

3. المخللات

يمكن أن تكون المخللات لذيذة عند إقرانها مع طعامك المفضل، لكن هذه الأطعمة الحامضة ليست جيدة لأسنانك، المخللات مصنوعة من الخل ويمكن أن تؤدى إلى تآكل بطانة أسنانك لكن إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة أو غسل فمك بعد تناول المخللات، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بتناولها.

4. المشروبات الغازية

المشروبات الغازية من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأطفال، لكن هذه المشروبات لا تفيد أسنانك وتحتوى على حمض يعمل على تآكل طبقة المينا، كما تحتوى العديد من المشروبات الغازية على الكثير من السكر.

5. الفواكه المجففة المصنعة

تعتبر الفواكه الجافة صحية لجسمك، لكن العديد من الشركات المصنعة تضيف كمية جيدة من السكر إلى الفواكه المجففة لجعلها أكثر حلاوة الفواكه الجافة مثل الزبيب قابلة للمضغ ويمكن أن تعلق بسهولة في فمك.

6. صلصة الطماطم أو صلصة الصويا

تستخدم صلصة الطماطم وصلصة الصويا في العديد من الأطعمة اللذيذة، ولكن لسوء الحظ يمكن أن تكون قاسية على طبقة المينا. قد تتحول أسنانك إلى اللون الأصفر أو البني إذا لم تحد من استهلاكها.

وعلى الجانب الآخر هذه الأطعمة لتحسين صحة فم طفلك: المكسرات، التفاح، الجزر، منتجات الألبان مثل الحليب، واللبن، والجبن، والبيض، والخضراوات الورقية الخضراء، والبطيخ، والكمثرى، والفراولة.