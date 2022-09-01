اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:29 ص
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أسعار الذهب تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1105 جنيها

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:21 ص
أسعار الذهب تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1105 جنيها الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تراجع 10 جنيهات بعد ارتفاعات أمس بحوالي 27 جنيها على مدار عدة مرات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1105 جنيها بدون إضافة مصنعية، مقابل 1115 جنيها صباحاً، مع ارتفاع الطلب على الذهب وتراجع المعروض.
 
 أسعار الذهب الآن 
 سعر عيار 21 الآن  1105 جنيها
 سعر عيار 24  آلان 1263 جنيها 
 سعر عيار 18 الآن 947  جنيها
  سعر عيار 14 الآن  735 جنيها  
 الجنيه الذهب  8840 جنيه
 
أسعار الذهب عالمياً 
 
يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
 
وينتظر المتداولون على الذهب اليوم  اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، يوم فاصل في مسار تداول الذهب هذا الأسبوع، حيث يترق السوق إعلان مؤشر مديري المشتريات الياباني ومؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المنازل في بريطانيا ومبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي ومعدل البطالة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا.
 
 
ويختم سوق الذهب تداولات هذا الأسبوع على انتظار بيانات الميزان التجاري الألماني ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبيات المصانع في أمريكا
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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