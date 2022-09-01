أسعار الذهب تنخفض 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1105 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر تراجع 10 جنيهات بعد ارتفاعات أمس بحوالي 27 جنيها على مدار عدة مرات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1105 جنيها بدون إضافة مصنعية، مقابل 1115 جنيها صباحاً، مع ارتفاع الطلب على الذهب وتراجع المعروض.

أسعار الذهب الآن

سعر عيار 21 الآن 1105 جنيها

سعر عيار 24 آلان 1263 جنيها

سعر عيار 18 الآن 947 جنيها

سعر عيار 14 الآن 735 جنيها

الجنيه الذهب 8840 جنيه

أسعار الذهب عالمياً

يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وينتظر المتداولون على الذهب اليوم اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، يوم فاصل في مسار تداول الذهب هذا الأسبوع، حيث يترق السوق إعلان مؤشر مديري المشتريات الياباني ومؤشر مديري المشتريات الصيني، ومؤشر أسعار المنازل في بريطانيا ومبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي ومعدل البطالة في منطقة اليورو وطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الصناعي في أمريكا.

ويختم سوق الذهب تداولات هذا الأسبوع على انتظار بيانات الميزان التجاري الألماني ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبيات المصانع في أمريكا