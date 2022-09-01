اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

آثار صحية وتدمير للمحاصيل.. ماذا يحدث لو انفجرت محطة زابوريجيا النووية؟

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:23 م
آثار صحية وتدمير للمحاصيل.. ماذا يحدث لو انفجرت محطة زابوريجيا النووية؟ زابوريجيا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يسعى لتفقد محطة الطاقة النووية زابوريجيا فى جنوب أوكرانيا، أنه مصمم على الوصول إلى المحطة اليوم، على الرغم من إيقافه عند نقطة تفتيش وسط تقارير عن تزايد نشاط عسكرى بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا.

 

وفقا لصحيفة الجارديان، تقول التقارير إن فريق الوكالة محتجز على بعد حوالى 20 كيلومترا من خط المواجهة.

 

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت فى وقت سابق اليوم محاولة القوات الأوكرانية لتخريب أو استعادة زابوريجيا. وأضافت أن عددا صغيرا من القوات الأوكرانية شن هجومين برمائيين. كما قالت أن حريقا تسببت فيه القوات الأوكرانية وقع فى نطاق 400 متر من المحطة النووية.

 

قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى حدث فى موسكو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن هذه المحطة آمنة، وأنها تعمل بأمان. وللبعثة هناك لتنفيذ جميع خططها ".

 

وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، يشرح عالم الفيزياء الروسى، أندريه أوزاروفسكى، المتخصص فى التخلص الآمن من النفايات النووية، أنه فى حال وقوع حادث فى محطة الطاقة زابوريجيا، فإن ذلك سيتسبب فى إطلاق كميات كبيرة من نظير السيزيوم 137 المشع، وهو منتج ثانوى للانشطار النووى، والمعروف بقدرته على الانتشار لمسافات طويلة عبر الهواء.

 

وقد يكون لانتشار نظير السيزيوم 137 عواقب وخيمة على صحة الإنسان، ويمكن أن يتسبب أيضا فى تلوث الأراضى الزراعية مما قد يؤثر على المحاصيل لسنوات طويلة قادمة.

 

كما أنه، واعتمادا على الطقس واتجاه الرياح وقوتها، يمكن أن تتأثر بانتشاره حتى البلدان البعيدة كثيرا.

 

وبالإضافة إلى المفاعلات، فإن مرافق تخزين النفايات النووية فى منشأة زابوريجيا تشكل خطرا كبيرا أيضا. ويقول خبراء نوويون أنه فى حال تعرض تلك المرافق لصاروخ، أو قصفها عمدا أو عرضا، سيكون لذلك عواقب وخيمة.

 

قال رئيس إدارة مقاطعة زابوريجيا يفجينى باليتسكى، وأشار إلى أن المحطة تعرضت منذ 18 يوليو الماضى للقصف بشكل شبه يومى من جانب القوات الأوكرانية، منوها بأن المدفعية الأوكرانية تقصف المحطة من بلدتى مارجانتس ونيكوبول الواقعتين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.


زابوريجيا

محطة زابوريجيا

حرب روسيا

حرب أوكرانيا

الخارجية الروسية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأمم المتحدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة