اليوم السابع
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توقف مفاعل نووى فى محطة زابوريجيا فى أوكرانيا بسبب القصف الروسى

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:30 ص
توقف مفاعل نووى فى محطة زابوريجيا فى أوكرانيا بسبب القصف الروسى مفاعل نووي
كتب سمير حسنى

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أفادت الشركة المشغلة لمفاعل زابوريجيا الأوكرانى، بتوقف أحد محركات المحطة بسبب تعرضه للقصف، نقلا عن تقارير إعلامية.

 

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أعرب عن تطلع بلاده فى أن تكون زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا موضوعية، كما أعرب عن أمله فى أن يتواصل العمل فى المحطة النووية بشكل آمن وأن لا تكون هناك كارثة نووية.

 

اتهم وزير الخارجية الروسى فى مؤتمر صحفى، جهات لم يسمها بمحاولة إفشال مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية.

 

وبشأن القيود التى فرضها الاتحاد الأوروبى على تأشيرات شنجن على مواطنى روسيا، قال لافروف، إن روسيا لا تحتاج لمعاقبة مواطنى الاتحاد الأوروبى بشكل جماعى استجابة للقيود المفروضة على تأشيرات شنجن، مشيرا فى صدد آخر إلى 80% من الدول لم تستجب للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا رغم الضغوط والابتزاز.

 


مفاعل نووي

زابوريجيا

محطة زابوريجيا

روسيا



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