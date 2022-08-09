6.5 برميل مكافئ نفط معدل استهلاك الفرد من الطاقة فى مصر 2021..تفاصيل

كتبت -مروة الغول

ذكر أحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ارتفاع معدل استهلاك الفرد من الطاقة في الدول الأعضاء من نحو 17.7 برميل مكافئ نفط ( ب م ن ) في عام 2017 إلى نحو 18.2 برميل مكافئ نفط في عام 2021، وحدث هذا الارتفاع في كل من قطر والبحرين والسعودية والعراق، ويقدر أن يبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة في الدول الأعضاء في عام 2021 كما يلي :

قطر 167.3 برميل مكافئ نفط.

البحرين 81 برميل مكافئ نفط.

الإمارات 60 برميل مكافئ نفط

الكويت 51.4 برميل مكافئ نفط

السعودية 52.4 برميل مكافئ نفط.

ليبيا 19.3 برميل مكافئ نفط.

العراق 11.1 برميل مكافئ نفط.

الجزائر 10 برميل مكافئ نفط.

مصر 6.5 برميل مكافئ نفط.

تونس 5.9 برميل مكافئ نفط.

وسورية 3.9 برميل مكافئ نفط

وفيما يتعلق بتطورات استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء خلال الفترة ( 2017-2021 )،ذكر التقرير أن استهلاك الطاقة بصورة عامة يتأثر بثلاثة عوامل أساسية ، وهي : الناتج المحلي الإجمالي ، عدد السكان ، وأسعار الطاقة في الأسواق المحلية .

وأوضح التقرير،أن الفترة 2017-2021 شهدت تقلبات في مستوى استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء ، حيث ارتفع بمعدل 1.6 % ليصل إلى 12567 ألف ب م ن ي في عام 2017 ، ثم ارتفع بمعدل 3.2 % في عام 2018 ليصل إلى 12973.6 ألف ب م ن ي ، وواصل ارتفاعه في عام 2019 بمعدل ملحوظ بلغ 9.1 % ليصل إلى 14147.9 ألف ب م ن ي ، قبل أن يتراجع في عام 2020 بمعدل 3.3 % متأثراً بجائحة فيروس كورونا ليصل إلى 13682.5 ألف ب م ن ي .

وتابع التقرير ،أن التوقعات الأولية تشير إلى معاودة هذا الاستهلاك ارتفاعه في عام 2021 بمعدل 1.9 % بدعم من تعافي اقتصادات الدول الأعضاء من تداعيات الجائحة .

وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى أنه تم استهلاك 87.6 % من إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2021 في ست من الدول الأعضاء ، وهي : السعودية ، مصر ، الإمارات ، قطر ، العراق ، والجزائر، ويقدر أن يصل حجم الاستهلاك في هذه الدول كما يلي :

السعودية ( 5092.2 ألف برميل مكافئ نفط يوميا .

مصر ( 1833.5 ألف ب م ن ي ) .

الإمارات ( 1549.5 ألف ب م ن ي ) .

قطر ( 1255 ألف ب م ن ي ).

العراق ( 1250.6 ألف ب م ن ي ) .

والجزائر ( 1228.6 ألف ب م ن ي ) .

وأشار التقرير ،إلى أنه فيما يتعلق بقية الدول الأعضاء فمن المقدر أن يصل حجم استهلاك الطاقة في عام 2021 إلى المستويات التالية :

الكويت ( 667.2 ألف ب م ن ي ).

ليبيا ( 355 ألف ب م ن ي ) .

البحرين ( 330 ألف ب م ن ي ).

( 194 ألف ب م ن ي ).

وسورية ( 187 ألف ب م ن ي ) .