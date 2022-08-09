‫ الرى تشن حملة لإزالة 9 مخالفات على المصارف الزراعية بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا ممثلة فى الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة حملة لإزالة التعديات على المصارف تم خلالها تنفيذ 9 قرارات إزالة عبارة عن منشآت خرسانة مسلحة مكتملة المرافق "محلات تجارية" منفذة مباشرة على حدود مصرف طرد البوصيلى"أحد مصادر المياه لمشروع الضبعة" وأعلى كوبرى المصب بمساحة تقدر بحوالى 60 مترا مربعا.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى ، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سيرالعمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسورالمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، موجهاً بضرورة الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعةعلى المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.

أوضح عبد العاطى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.