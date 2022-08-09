وكيل "صحة البحر الأحمر" يتابع إجراء عمليات المناظير لأول مرة بمستشفى الحميات

الغردقة البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفي حميات الغردقة لمتابعة إجراء أول عملية مناظير بوحدة المناظير الجديدة بالمستشفي، مؤكدا أن مستشفي الحميات أجرت عملية مناظير جهاز هضمي علوي بكفاءة عالية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إجراء 3 عمليات ما بين مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي بكفاءة عالية تحت إشراف الدكتور ماجد الشريف استشاري المناظير وفريق مدرب من التمريض و بمتابعة الدكتور بدر قاسم مدير المستشفي .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تابع الحالات لحين تحسنهم وخروجهم من المستشفي موضحاً أن وحدة المناظير الجديدة بالمستشفي هي واحدة من ضمن أحدث الوحدات علي مستوي الجمهورية وتعمل علي مدار اليوم لخدمة أبناء المحافظة.