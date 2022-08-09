اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير السياحة التونسى: 800 ألف سائح ليبى زاروا البلاد حتى يوليو الماضى

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:50 م
وزير السياحة التونسى: 800 ألف سائح ليبى زاروا البلاد حتى يوليو الماضى وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين
أ.ش.أ

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أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، أهمية دولتي الجوار (ليبيا والجزائر) بالنسبة للسياحة في بلاده خاصة مع عودة النشاط السياحي، موضحًا أن عدد السائحين الليبيين بلغ حتى نهاية يوليو الماضي 800 ألف سائح.

جاء ذلك في تصريحات للوزير التونسي خلال زيارته مساء أمس لولاية مدنين استهلها بزيارة مطار جربة جرجيس الدولي لمعاينة ظروف استقبال السائحين والمواطنين الذين اختاروا قضاء عطلتهم بجزيرة جربة.

وتوجه بلحسين إلى المعبر الحدودي برأس الجدير حيث عاين استقبال السائحين الليبيين، وتابع نشاط مكتب الاستقبال والإرشاد السياحي التابع للديوان الوطني التونسي للسياحة كأول نقطة اتصال مع الزوار وخاصة على مستوى إرشاد واستقبال الزائرين الليبيين وتوفير المعطيات المهمة حول التعرف على أبرز المواقع السياحية في تونس وكيفية تقضية العطلة.

وأشاد وزير السياحة التونسي بجهود العاملين والمشرفين على المطار والوزارات المعنية على التطوير والتحسن الملحوظ على مستوى الخدمات المقدمة مما ساهم في تيسير حركة عبور المسافرين في الاتجاهين.

 


تونس

وزير السياحة التونسي

ليبيا

الجزائر

مطار جربة جرجيس



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