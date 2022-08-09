وزير التموين يوجه بتيسير حصول المواطنين على خدمات البطاقات

كتب مدحت وهبة وهانى فتحى تصوير خالد كامل

تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة بني سويف الجديدة، والذى يقدم كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين بنظام إلكتروني متكامل في إطار منظومة التحول الرقمى التى تنفذها وزارة التموين.

ووجه الوزير بتيسير حصول المواطنين على كافة خدمات بطاقات التموين من فصل اجتماعى واستخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف وتفقد الوزير المكتب الخدمة المطور.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء الى محافظة بنى سويف يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لافتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.