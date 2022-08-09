وزير البيئة الإيطالي: سنخفض استهلاك الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام

أحمد عرفة

قال روبرتو تشينغولاني وزير البيئة الإيطالي، إن خزانات الغاز في إيطاليا مملوءة بنسبة 75% وتتجه للوصول إلى مستوى 90% المستهدف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز من قليل.

وأضاف وزير البيئة الإيطالي، أن إيطاليا سارعت إلى تنويع إمدادات الغاز عبر اتفاقات مع بضع دول أفريقية، وتابع وزير البيئة الإيطالي: إيطاليا ستخفض استهلاك الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام بموجب اتفاق للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق أوقفت شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية عبور النفط الروسي إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، بسبب استحالة دفع شركة "ترانس نفط" مقابل العبور، لدخول الحزمة السابعة من العقوبات حيز التنفيذ.

وحسب موقع روسيا اليوم، كانت شركة "ترانس نفط" الروسية قد أكدت أن شركة "أوكرترانس نفط" قد أوقفت في 4 أغسطس الجاري في تمام الساعة 06:10 صباحا، ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب "دروجبا" المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، حيث أن الجانب الروسي لم يتمكن من دفع رسوم العبور نظرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

صرح بذلك مستشار رئيس شركة "ترانس نفط"، إيجور ديمين، إلا أنه أكد على أن عبور النفط خلال بيلاروسيا في اتجاه بولندا وألمانيا ما زال قائما.