هتلر وولاء الجنرالات.. أسرار عن علاقة ترامب بالجيش الأمريكى فى كتاب جديد

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وقادة الجيش الأمريكي حالة من الشد والجذب ، وذلك بحسب كتاب جديد يحمل اسم "الانقسام من 2017-2021 : ترامب في البيت الأبيض" ، والذي نشرت مقتطفات منه الثلاثاء.

وبحسب الكتاب الذي الفه كلاً من سوزان جلاسر صحفية نيويوركر وبيتر ماركر من نيويورك تايمز ، تذمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ان جنرالاته لم يكونوا مخلصين تماما له مثل جنرالات هتلر خلال الحرب العالمية الثانية وذلك فى في حديث مع رئيس موظفي البيت الأبيض.

ووفق الكتاب الذي نشر موقع مجلة نيويوركر مقتطفات منه، سأل ترامب رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك جون كيلي "أنتم أيها الجنرالات، لماذا لا يمكنكم أن تكونوا مثل الجنرالات الألمان؟".

وعندما طلب كيلي من ترامب توضيحًا، رد الرئيس بتحديد "الجنرالات الألمان في الحرب العالمية الثانية"، ثم سأل كيلي ، وهو جنرال متقاعد من مشاة البحرية ، ترامب عما إذا كان يعلم أن هؤلاء الجنرالات "حاولوا قتل هتلر ثلاث مرات وكادوا أن يقتلوه."

وفقًا للمقتطف الذي نشرته مجلة نيويوركر، رفض ترامب وصف كيلي الدقيق تاريخيًا ، وأصر على "لا ، لا ، لا ، لقد كانوا موالين له تمامًا".

كتب المؤلفون أنه في مناسبة أخرى ، خلال صيف عام 2017 ، أخبر ترامب كيلي أنه يريد إقامة عرض عسكري وقال: "انظر ، لا أريد أي جرحى من الرجال في العرض. هذا لا يبدو جيدًا بالنسبة لي "، وبحسب ما ورد احتج كيلي: "هؤلاء هم الأبطال".

وركزت أجزاء أخرى من مقتطف الكتاب على الجنرال مارك ميلي ، الذي كان رئيس هيئة الأركان المشتركة منذ أكتوبر 2019، ويتضمن خطاب استقالة صاغه ميلي في يونيو 2020، وكتب في مسودة الرسالة ، التي لم يقدمها ، أنه قلق من أن ترامب "يلحق ضررًا كبيرًا ولا يمكن إصلاحه للبلاد وأن لديه مخاوف بشأن جهود الرئيس لتسييس جيش الولايات المتحدة ".

وصفت رسالة ميلي أيضًا كيف أنه لا يعتقد أن ترامب فهم جيلًا "حارب النازية ، وحارب التطرف" ، مضيفًا: "من الواضح الآن بالنسبة لي أنك لا تفهم هذا النظام العالمي"، وأضاف ميلي "في الواقع ، أنت تؤيد العديد من المبادئ التي حاربنا ضدها. ولا يمكنني أن أكون طرفًا في ذلك".

وفقًا للمقتطف ، كان ميلي يخشى أيضًا تبني ترامب "على غرار هتلر" لأكاذيب الانتخابات.