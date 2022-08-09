نقابة صحفيي فلسطين: 66 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين خلال يوليو الماضى

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كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينية عن ارتفاع وتيرة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه للصحفيين الفلسطينيين خلال يوليو الماضى، وذلك من خلال رصد66 جريمة وانتهاكا تعرض لها الصحفيون.

وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم رصد تعرض 3 صحفيين للإصابة برصاص جيش الاحتلال، فيما تم تسجيل 28 حالة منع من التغطية والاحتجاز، و24 حالة أصيبت بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، و3 حالات تعرضت للضرب، وحالتان للاعتقال، وحالتان لمنع من السفر، و3 حالات اعتداءات من المستوطنين.

وأكد البيان أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل مقصود ومتعمد الطواقم الصحفية العاملة على تغطية الفعاليات، رغم التزامها بكافة القواعد المهنية بما فيها ارتداء السترات الخاصة المخطوط عليها بشكل بارز عبارة صحافة باللغتين الانجليزية والعربية.

ورصدت لجنة الحريات استمرار استهداف المحتوى الصحفى الفلسطينى عبر منصات التواصل، حيث سجلت 12 حالة ما بين إغلاق صفحات صحفية أو حذف منشورات.