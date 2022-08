موقف محرج جديد لبايدن.. يتعثر فى ارتداء سترته ويسقط نظارته.. فيديو

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج مجددا، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات اسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.

President Biden struggles to put on his blazer before dropping his trademark Aviators pic.twitter.com/6t0oQFw0H2