موقف محرج جديد لبايدن.. يتعثر فى ارتداء سترته ويسقط نظارته.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج مجددا، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات اسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.

President Biden struggles to put on his blazer before dropping his trademark Aviators pic.twitter.com/6t0oQFw0H2 — Breaking911 (@Breaking911) August 8, 2022

ونشر موقع Breaking 911 مقطع فيديو للواقعة، التى حدثت مع زيارة بايدن لولاية كنتاكى للوقوف على حجم الأضرار التي تسببت فيها فيضانات عارمة شهدتها الولاية على مدار الأيام الماضية، وتسبب فى سقوط عشرات من الضحايا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها بايدن مواقع محرجة، خاصة أثناء هبوطه من الطائرة. ففي مارس 2021، تعثر بايدن ثلاث مرات اثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية بينما كان متوجها إلى مدينة أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية فى أعقاب حادث إطلاق نار استهدفهم. وعلق البيت الأبيض حينئذ بالتأكيد على أن صحة بايدن بخير، وأن الرياح القوية كان سببا فى تعثره ثلاث مرات.

كما سقط الرئيس الأمريكي عن العديد من زلات اللسان منذ دخوله البيت الأبيض. ففي خطاب القاه فى وارسو فى جولة أوروبية سابقة له هذا العام، قال بايدن إن الدولار الأمريكي يساوى 200 روبل، وهو أمر غير صحيح. وفى نفس الخطاب، تلعثم بايدن خلال نطقه لاسم مدينة ماريوبول فى أوكرانيا، وتنطقها متروبول.

وفى واقعة أخرى، وخلال حديثه عن المساواة فى الأجور بالبين الأبيض، أشار بايدن خطأ إلى نائبته كامالا هاريس بأنها السيدة الأولى قبل أن يتدارك الأمر سريعا ويقول أنا جو بايدن زوج جيل بايدن وفخور بذلك.

يذكر أن بايدن كان يعانى فى سنوات عمره الأولى من التلعثم فى الكلام، لكنه استطاع تخطى الأمور.