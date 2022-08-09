موقع تويتر يعلن تعرضه لمشكلات فنية ويؤكد العمل على حلها

أحمد عرفة

أعلن موقع التواصل الجتماعى "تويتر"، عن تعرض الموقع لمشكلات فنية، ويؤكد العمل على حلها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد موقع تويتر أن ثغرة أمنية سمحت لممثل سيئ بمعرفة أسماء الحسابات المرتبطة بعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف معينة (يمكن أن يشمل ذلك حسابات ستان المشاهير السرية الخاصة بك).

وقام تويتر في البداية بإصلاح المشكلة في يناير بعد تلقي تقرير من خلال برنامج مكافأة الأخطاء ، لكن أحد المتسللين تمكن من استغلال الخلل قبل أن يعرف تويتر به.

وظلت الثغرة الأمنية التي نشأت عن تحديث النظام الأساسي لرمزها في يونيو 2021، دون أن يلاحظها أحد حتى وقت سابق من هذا العام.