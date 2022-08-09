مفوض السلام بالاتحاد الأفريقى يدعو لمضاعفة جهود مكافحة الإرهاب بأفريقيا

كتبت: هند المغربي

حذر بانكول أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، من التهديد الذي يشكله التطرف العنيف والإرهاب لا يزال يلوح بشدة في أفق القارة الأفريقية وفي العالم بأسره مشددا على ضرورة "مضاعفة جهودنا لتطوير قدراتنا بهدف الحفاظ على السلام"، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بعنوان: "السلام والأمن في أفريقيا: بناء القدرات من أجل الحفاظ على السلام".

وقال بانكول أديوي في إحاطته أمام مجلس الأمن إن مفوضية الاتحاد الأفريقي مستعدة لمواصلة تنفيذها لأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أنه من خلال القيام بذلك، "سنبني القدرات للحفاظ على السلام. هذا مسعى متعدد المستويات يأخذ في الاعتبار الآثار الدولية القارية والإقليمية والوطنية."

من جانبها قالت كريستينا دوارتي، مستشارة الأمين العام الخاصة المعنية بالشأن الأفريقي إن "السلام والأمن في أفريقيا مهددان بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي تقوض قدرات البلدان الأفريقية على منع العنف والتصدي له".

وأشارت إلى أن عوامل مثل المنافسة الخارجية على الموارد الطبيعية لبلد ما، تغذي عدم الاستقرار في أفريقيا. الحدود التي يسهل اختراقها، تغذي الأسواق السوداء، وتسهل ظهور الجريمة العابرة للحدود وانتشار الأسلحة غير المشروعة، على حد تعبيرها.

وأضافت أن الشبكات الإرهابية العالمية تجد، بشكل متزايد، موطئ قدم لها في جيوب مختلفة من أفريقيا. وتستمر النزاعات بين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية في التسبب في النزوح والدمار.

من جانبه سلط رئيس لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، محمد عبد المغيث، سفير بنجلاديش لدى الأمم المتحدة الضوء على الحاجة إلى "تمويل كاف ويمكن التنبؤ به ومستدام لبناء السلام".

وقال رئيس اللجنة الأممية إن الطلب المستمر على دعم صندوق بناء السلام قد فاق بشكل كبير الموارد المتاحة، مشددا على أن بناء القدرات يتطلب دعما ماليا وتقنيا فعالا في الوقت المناسب.