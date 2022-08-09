مسئول بالبنتاجون: "الصين تحاول الضغط على تايوان والمجتمع الدولي"

أ.ش.أ

قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات، كولين كال، اليوم الثلاثاء، " إن بلاده لم تغير تقييمها الذي ترى من خلاله أن الصين تحاول الاستيلاء على تايوان عسكريًا خلال العامين القادمين، كما تحاول بكين الضغط على تايوان والمجتمع الدولي وإن بلاده تدرك ذلك، وستواصل الإبحار والطيران في أية منطقة يسمح لها القانون الدولي بذلك".

وأضاف كال، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن بلاده ستواصل الإبحار في مضيق تايوان للوقوف إلى جانب الحلفاء والشركاء في المنطقة، مشددا على التزام بلاده في هذه المسألة.

وقد بدأ الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة عقب أيام من المناورات العسكرية الصينية المكثفة.

وأكد المتحدث باسم الجيش التايواني لو ووي-جيي ، وفقا لقناة (الحرة)، أن المناورات بدأت في مقاطعة كيجتونج الجنوبية بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، موضحًا أن مناورات تايبيه التي تجرى، يومي الثلاثاء والخميس، ستشمل نشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع "هاوتزر".

وكانت الصين أطلقت، في وقت سابق، أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.